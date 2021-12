“Un messaggio a chi dice che io dico che il Covid non esiste… dove lo avrei detto? Regalo 1 milione di euro a chi mi trova la fonte. In tal caso siete intelligenti asintomatici (potevo dire coglioni ma sono educato). Buoni dosi infinite”. Così Povia, notoriamente schierato su posizioni no vax su Instragram, a seguito della notizia di essere stato colpito dal Coronavirus.

Leggi anche Povia ha covid e Cartabellotta ironizza citando suo brano, polemica social



Covid, “Povia positivo, assente a evento No green pass”