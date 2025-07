Povertà energetica in Italia: indagine sul tema sociale ed economico

Il CESISP, centro di studi dedicato all’economia e alla regolazione dei servizi, ha avviato un’importante collaborazione con Federconsumatori per esaminare le cause della povertà energetica in Italia. Questo progetto di ricerca empirica coinvolgerà un campione di 450 famiglie distribuite su tutto il territorio nazionale.

L’analisi si concentrerà su come vari fattori, tra cui le condizioni abitative, la consapevolezza informativa e le caratteristiche socio-economiche, influiscano sull’accesso ai servizi energetici fondamentali. I dati raccolti includeranno informazioni su reddito, ISEE, composizione del nucleo familiare, stato delle abitazioni e degli impianti, nonché sul grado di comprensione delle bollette e delle offerte disponibili. Inoltre, verranno esplorate le conoscenze riguardanti bonus e misure di sostegno attualmente esistenti, insieme alle opinioni e proposte degli utenti.

L’iniziativa si propone di delineare le aree più vulnerabili, analizzare le difficoltà informative nel mercato energetico e fornire raccomandazioni utili per i decision-maker e le autorità di regolazione come ARERA, con l’intento di migliorare la protezione dei consumatori vulnerabili e promuovere una maggiore trasparenza nel settore energetico.

Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di iniziative di livello europeo e nazionale, in accordo con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e la nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica dell’UE. Così facendo, CESISP e Federconsumatori mirano a contribuire allo sviluppo di politiche pubbliche che favoriscano una transizione energetica inclusiva.