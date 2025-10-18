Povertà e lavoro in Calabria: il divario con il Nord Italia

Dopo la pubblicazione dei dati Istat e del report Inps, la segretaria regionale Uil Calabria, Mariaelena Senese, ha espresso preoccupazione per il tasso di povertà assoluta, che nel Mezzogiorno raggiunge il 12,1%, evidenziando un divario significativo rispetto al Nord Italia, dove si attesta attorno all’8-9%. Nonostante un modesto incremento del PIL negli ultimi anni, la Calabria registra il PIL pro-capite più basso d’Italia e un reddito disponibile altrettanto insoddisfacente.

Il contesto lavorativo è segnato da una precarietà evidente: anche se nel 2024 si è registrato un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni nel settore privato, la qualità dell’occupazione è fragile. I contratti a tempo indeterminato sono in calo, mentre aumentano quelli a termine e i contratti part-time, che ora costituiscono il 44,2% degli occupati. Le retribuzioni medie sono tra le più basse del Paese, con 77,9 euro per gli uomini e 58 euro per le donne, rispetto a medie nazionali superiori.

Il tasso di disoccupazione giovanile, sebbene leggermente diminuito, mantiene la Calabria agli ultimi posti per Neet, con un tasso del 26,2%. In ambito previdenziale, è evidente un calo delle domande di anticipazione pensionistica “Opzione donna”. Sul fronte del welfare, si osserva una diminuzione dei beneficiari di sospensione del lavoro e un incremento delle domande di disoccupazione.

L’assegno di inclusione e l’assegno unico raggiungono un buon numero di famiglie, ma la situazione generale rimane critica. Senese ha quindi suggerito l’urgenza di interventi mirati, come il rafforzamento del programma regionale Psdel per creare occupazione di qualità, un aumento delle prestazioni sociali e il contrasto alla precarietà lavorativa.

Infine, è fondamentale promuovere investimenti strategici, soprattutto nei settori tecnologici, per valorizzare le potenzialità ancora inespresse della regione e attrarre giovani talenti.