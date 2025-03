Povera Pompei: La Sconfitta Improvvisa

Pordenone è stata nominata Capitale italiana della Cultura 2027 con il voto unanime del Ministero, come annunciato dal ministro Alessandro Giuli durante una cerimonia. La città ha superato altre nove finaliste, tra cui Pompei e Reggio Calabria, guadagnando un milione di euro per realizzare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura.

La motivazione della vittoria di Pordenone è stata illustrata dal ministro Giuli, che ha elogiato il modello innovativo e inclusivo proposto nel dossier. Questo modello combina tradizione e contemporaneità, mirano a rafforzare l’identità del territorio attraverso progetti che collegano il patrimonio storico, le arti visive e il cinema, coinvolgendo attivamente la comunità. Particolarmente rilevante è la capacità di attivare un coinvolgimento diffuso, reinterpretando il legame tra memoria, territorio e creatività.

Il progetto di Pordenone si distingue per la volontà di utilizzare la cultura come motore di sviluppo sostenibile, con un programma annuale che punta ad attrarre un pubblico diversificato. La strategia di investimento è considerata solida e promette un impatto significativo sul tessuto socio-economico. È stata inoltre apprezzata l’integrazione tra istituzioni culturali, sistemi museali e realtà associative, creando una rete partecipativa efficace. La particolare attenzione rivolta ai giovani, non solo come fruitori ma come protagonisti, conferma l’approccio inclusivo del progetto.

Il presidente della Giuria ha anche suggerito al ministro Giuli di considerare un rimborso spese per le finaliste rispetto a Pordenone. Il titolo di Capitale italiana della Cultura sarà formalmente conferito dal Consiglio dei Ministri, seguendo la raccomandazione della Giuria.