Potremmo girare Sister Act 3 in Italia

L’attrice Whoopi Goldberg è stata ospite della puntata di Che Tempo Che Fa del 13 aprile, dove ha discusso del suo ritorno nel ruolo di Suor Maria Claretta per Sister Act 3, che sarà disponibile su Disney+. La produzione ha subito ritardi a causa della morte dell’attrice Maggie Smith, che avrebbe dovuto interpretare la Madre Superiora. Durante l’intervista, Fabio Fazio ha ricordato il celebre film Ghost, per il quale Goldberg ricevette un Oscar nel 1990. L’attrice ha scherzato sui suoi lavori passati, incluso un film considerato brutto, ‘T-Rex – il mio amico Dino’.

Goldberg ha espresso la sua opinione su temi globali, affermando che il mondo ha affrontato crisi in passato e che le persone cercano sempre il miglior modo per vivere. Ha anche commentato che l’Italia sarebbe un luogo ideale per girare alcune scene di Sister Act 3 in onore di Maggie Smith. L’attrice ha offerto una riflessione sulla sua carriera, sottolineando il suo approccio ai ruoli e come abbia accettato offerte che altri rifiutavano, anche se in alcuni casi sorprendeva la gente per la sua etnia.

Goldberg ha mostrato apprezzamento per il calore del pubblico italiano, e la puntata è terminata con un saluto di Luciana Littizzetto vestita da suora. Infine, si ricorda che Whoopi Goldberg era stata ricevuta da Papa Francesco lo scorso giugno insieme ad altri comici, confermando il suo legame con la spiritualità e la cultura italiana.