“Potrebbero essere loro” Alba Parietti investita da due ragazzi in montagna: arriva il disperato appello

Alba Parietti ha subito un infortunio sciando a Courmayeur, dove si trovava per trascorrere le festività natalizie con il compagno Fabio Adami e amici. La conduttrice, 63 anni, ha riportato una frattura alla tibia e una microfrattura al ginocchio a causa di un incidente in cui è stata investita da due giovani sciatori. Uno dei ragazzi le ha tagliato la strada, mentre l’altro l’ha colpita direttamente, senza fermarsi per prestarle soccorso. In un video su social, Parietti ha descritto minuziosamente l’incidente, evidenziando la mancanza di attenzione da parte dei giovani.

Dopo l’incidente, Parietti ha trascorso circa dieci ore in ospedale, ricevendo le cure necessarie. Ha elogiato il personale dell’ospedale Parini di Aosta per la loro professionalità e umanità. Nonostante il trauma subito, ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, affermando che il danno era inferiore a quanto inizialmente temuto. Ha anche espresso gratitudine verso il suo compagno Fabio, che le è stato vicino durante questo momento difficile.

L’incidente ha portato Parietti a riflettere sulla necessità di maggiore cautela sulle piste da sci. Ha sottolineato che eventi simili possono verificarsi quando non si rispettano le regole e gli altri sciatori. Ha enfatizzato l’importanza di educare i giovani al rispetto delle norme di sicurezza, specialmente in contesti sportivi. In seguito all’incidente, ha lanciato due appelli: il primo alle autorità, chiedendo regole più severe e controlli maggiori sulle piste da sci, e ha notato che, sebbene fosse presente un carabiniere, la civiltà e l’educazione siano fondamentali per prevenire simili incidenti.

Parietti ha anche esortato i genitori a monitorare il comportamento dei propri figli, ribadendo che la responsabilità per le azioni dei minori ricade sugli adulti. Ha concluso invitando i genitori a riflettere se i loro figli abbiano mostrato comportamenti sospetti dopo il ritorno a casa, sottolineando che la sua esperienza serve da monito per tutti i frequentatori delle piste da sci sull’importanza della sicurezza e del rispetto reciproco.