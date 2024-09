“Potrebbe piacermi anche una donna…” la cantante lo dice pubblicamente solo ora

La giovane cantante Angelina Mango ha partecipato come ospite al Pride Village Virgo a Padova il 7 settembre. La sua presenza non è passata inosservata, non solo per la musica che ha offerto, ma anche per le sue dichiarazioni riguardanti l’amore e le sue inclinazioni personali. Rispondendo alla domanda della presentatrice se le potesse piacere una donna, Angelina ha affermato: “Assolutamente sì”, sottolineando che non si pone limiti quando si tratta di affetti.

Angelina ha spiegato che per lei l’amore trascende il genere, e non si ferma a categorizzare le persone in base a questa caratteristica. La sua apertura e sincerità hanno fatto affermare che si può innamorare di chiunque, senza precludersi nulla. Inoltre, ha condiviso un momento affettuoso su Instagram, dove si mostra mentre bacia una giraffa, aggiungendo: “Non ho paura dell’amore”.

Attualmente, Angelina è fidanzata con il suo chitarrista, Antonio Cirigliano, di cui ha dichiarato di essere “molto innamorata”. La sua carriera musicale sta vivendo un momento di grande successo; dopo aver lanciato un nuovo singolo, “Per due come noi”, in collaborazione con il cantante Olly, è pronta ad esibirsi in diversi eventi in Italia e in Europa.

Il suo tour la porterà in varie città italiane, tra cui Roma, Napoli, Molfetta, Firenze, Padova e Milano, prima di volare in Europa. Le date del tour includeranno dal 30 ottobre al 6 novembre tappe in Germania, a Monaco, Colonia e Francoforte, seguite da concerti in Spagna, a Barcellona e Madrid dall’11 novembre.

In sintesi, la partecipazione di Angelina Mango al Pride Village Virgo ha messo in luce non solo il suo talento musicale ma anche le sue convinzioni sull’amore inclusivo, confermandola come un’artista non solo di successo, ma anche aperta e sincera riguardo ai suoi sentimenti. La sua carriera continua a decollare, con eventi in programma che promettono di intrattenere il pubblico europeo.