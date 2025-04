Potrebbe non essere lui

Non è certo che il corpo semicarbonizzato trovato nelle campagne di Canosa di Puglia appartenga a Francesco Diviesti, scomparso il 25 aprile da Barletta. Michele Cianci, legale della famiglia Diviesti, ha affermato che non esiste alcun riscontro ufficiale né riconoscimento da parte dei genitori. Il cadavere è stato rinvenuto il 29 aprile e inizialmente si pensava potesse trattarsi del barbiere 26enne.

Le indagini sono state trasferite dalla Procura di Trani alla DDA di Bari, che considera la possibilità di un omicidio aggravato da metodo mafioso. Francesco era noto nella sua comunità, lavorava nel barber shop del padre ed era attivo in un comitato di parrucchieri che offriva servizi ai terremotati. Era impegnato anche nell’assistenza agli sfollati in una tendopoli a Borgo di Arquata.

La sera della sua scomparsa, Francesco era uscito di casa per incontrare degli amici e le telecamere lo hanno ripreso nel salone di barbiere intorno alla mezzanotte. Il suo ultimo messaggio ai genitori era stato inviato alle 20:18. Gli inquirenti stanno indagando su una rissa avvenuta qualche giorno prima e su un amico di Diviesti, trovato in possesso di un’arma la sera della sua sparizione. L’identificazione dei resti è attesa a breve, dopo l’analisi dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. La situazione rimane incerta e circondata da mistero, con la famiglia in attesa di notizie più certe.