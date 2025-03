Potrebbe necessitare di supporto

Ayah Krdi, una giovane di 26 anni di origine siriana, è scomparsa da Latina il 1° marzo 2025. La ragazza era uscita di casa per recarsi alla casa di riposo San Francesco, ma non è mai arrivata a destinazione. Al momento della scomparsa, aveva con sé il cellulare e indossava abiti semplici, rendendo difficile la sua individuazione in aree affollate. Tuttavia, il velo che indossava potrebbe renderla più riconoscibile. L’associazione Penelope Lazio ha lanciato un appello per raccogliere informazioni, invitando chiunque avesse notizie a contattare il numero fornito.

Ayah è descritta come alta 1,64 m, di corporatura media, con occhiali e vestita con una giacca nera e grigia, jeans, scarpe da ginnastica bianche e una borsa nera. Le ricerche della giovane si stanno concentrando in zone con fermate di autobus o metro, poiché ciò potrebbe indicare che si trova ancora in queste aree. L’appello per il suo ritrovamento è stato diffuso sui social network, includendo una foto e dettagli su di lei.

Il caso di Ayah si inserisce in un contesto più ampio di persone scomparse in Italia. Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal 2007 al 2021 sono state registrate oltre 197.000 denunce di scomparsa, con un aumento significativo negli ultimi anni. In particolare, il fenomeno colpisce i minori e molti di loro sono cittadini stranieri che scompaiono dopo aver lasciato i centri di accoglienza. La comunità spera che Ayah possa essere ritrovata presto, come accaduto in altri casi simili.