potrebbe essere pericoloso, fallo smettere così

Come risolvere il problema del gatto cha mangia le piante? Ecco quanto può essere pericoloso per la sua salute e come impedirglielo.

Solo chi ne ha uno può testimoniare quanto sia curioso un Micio: ha sempre voglia di esplorare e conoscere nuovi territori, nuovi oggetti e sperimentare nuove esperienze, anche quando queste possono mettere in pericolo la sua vita (ma lui non lo sa). Ecco dunque se e quanto è pericoloso se il gatto mangia le piante e come fare per impedirglielo, quando non si tratta di erba gatta naturalmente.

Gatto e piante: non tutte sono ‘adatte’ a lui

Se pensiamo che possa mangiare l’erba gatta così come tutte le altre piante, siamo assolutamente in errore. Non tutte le piante sono adatte a lui, anzi possono addirittura avere un effetto tossico sul felino, tanto da avvelenarlo. E molte di esse le abbiamo in casa, quindi la nostra soglia di attenzione dovrà assolutamente alzarsi, se non vogliamo assistere a spiacevoli conseguenze.

In particolare vi sono alcune piante assolutamente da evitare di acquistare o almeno da non tenere in bella mostra, poiché potrebbero attrarre Micio con effetti devastanti sulla sua salute. Si tratta di:

calla,

aloe,

ficus,

edera,

stella di Natale,

anthurium,

dieffenbachia,

filodendro,

spatifillo.

Insomma è bene che il gatto stia alla larga da queste piante, se non vogliamo improvvisarci soccorritori e soprattutto se non sappiamo cosa fare in caso di micotossicosi nel gatto o avvelenamento.

Il gatto mangia le piante: i consigli pratici per evitarlo

Ogni volta che vorremmo distogliere Micio da un proposito, dovremmo provare a mantenere la calma, anche perché si tratta di un animale testardo, che potrebbe facilmente ignorare ogni nostro comando. Quindi la sola cosa da fare per evitare che possa farsi del male da solo è quella di distrarlo, distoglierlo appunto dal suo intento con qualcosa che sia più ‘interessante’, che sia magari un gioco o il suo snack preferito.

In alternativa potremmo provare un vecchio ‘rimedio della nonna’, ovvero i fondi del caffè nelle piante da mettere direttamente nel vaso: essi non faranno male al vegetale ma terranno lontani, con il loro forte odore, i gatti che probabilmente cambieranno strada.

Il gatto mangia le piante: come può essere utile l’erba gatta

A proposito di qualcosa che riesca a ‘distrarlo’ e distoglierlo dal proposito di mangiare le piante, quale migliore occasione per utilizzare una cosa che lui ama tanto assaggiare?

Stiamo parlando dell’erba gatta per i gatti, che non solo gli piace tanto ma che può avere anche ottimi effetti sul suo corpo. E’ sempre buono averne un vasetto a casa, specialmente quando Micio soffre di problemi di digestione.