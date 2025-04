Potrebbe entrare persino in un parco di Roma, eppure il borgo più piccolo d’Italia è famoso anche per questo.

Quanto è piccolo il borgo di Atrani, il più piccolo d’Italia, situato nella Costiera Amalfitana? Con una superficie di appena 120.000 metri quadrati (0,12 km²), è più piccolo anche di Villa Doria Pamphilj a Roma. Atrani si estende per 420 metri in lunghezza e 330 metri in larghezza, situato tra il Monte Civita e l’Aureo, il che lo rende un luogo ideale per apprezzare scorci magnifici nonostante le sue dimensioni.

Un tempo, Atrani era un centro più grande e significativo, ma le incursioni dei pirati, le lotte di potere e un devastante terremoto nel 1343 ne hanno segnato il declino. Oggi, il borgo offre una testimonianza di resilienza con un ricco tessuto urbano e diverse chiese storiche. La Collegiata di Santa Maria Maddalena è tra le principali attrazioni, insieme a chiese come quella di San Salvatore de’ Birecto e quella dell’Immacolata, quest’ultima famosa per il suo altare di marmo multicolore. Da visitare è anche la Torre dello Ziro, legata a storie di potere e intrighi storici.

Nonostante le dimensioni contenute, Atrani è una meta ambita in estate, attirando visitatori sulla sua spiaggia di sabbia scura, ricca di ombrelloni bianchi. Per raggiungere Atrani, si può percorrere la SS163 “della Costiera Amalfitana” in auto, sebbene uno scooter sia una scelta più pratica durante la stagione alta, oppure utilizzare gli autobus pubblici SITA che collegano le varie località costiere.