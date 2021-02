Quattro ponti così malati da poter crollare. Percorsi per mesi, forse anni, da automobilisti e autotrasportatori. E se è vero che nell’autunno del 2019, dopo le ispezioni di società terze, su quei viadotti Autostrade è intervenuta aprendo cantieri, chiudendo corsie e limitando il traffico, la Procura adesso vuole vederci chiaro. Vuole capire perché “i voti” sullo stato di salute delle strutture cambiarono in modo così drastico da un trimestre all’altro. Vuole capire, soprattutto, chi sono i responsabili di una condotta che poteva portare a nuove tragedie.

Esiste un nuovo fascicolo, con ipotesi di reato di crollo colposo (per contestarlo è “sufficiente” il pericolo che si verifichi il disastro), aperto dal pm Walter Cotugno e adesso condiviso con i colleghi Stefano Puppo e Daniela Pischetola, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto. Al momento l’indagine è a carico di ignoti, anche se è chiaro come il perimetro entro cui si svolga l’inchiesta sia lo stesso degli altri filoni aperti dopo il crollo del Morandi: dai report “taroccati” sui viadotti alle gallerie fuori norma, fino alle barriere anti-rumore pericolanti.

Il caso dei quattro viadotti però ha una sua peculiarità. Nel novembre 2019 era stata la stessa Autostrade, dopo i controlli effettuati dalle società terze Proger e Speri, a certificare un grado di ammaloramento di livello 70 per i seguenti ponti: in A7 il “Coppetta” e lo “Scrivia”; in A26 il “Bormida”, in A10 il “Ponticello ad archi”. Quelle strutture, nelle ispezioni effettuate dalla società (sempre della galassia Atalantia) Spea fino al trimestre precedente, avevano però ottenuto voti ben diversi, che avrebbero richiesto interventi nel medio-lungo periodo. Nulla di preoccupante, insomma.

Invece le cose non stavano affatto così. Per capire il grado di rischio di quegli ammaloramenti, basta ricordare le parole dell’ex numero 3 di Autostrade per l’Italia, Michele Donferri Mitelli, uno dei top manager della Aspi targata Castellucci, arrestato nell’ambito dell’indagine sulle barriere fonoassorbenti. Davanti alla commissione di indagine del ministero delle Infrastrutture sulla tragedia del Morandi, Donferri disse: «In termini di gerarchia di voti, 50 è una condizione in cui devi pianificare l’intervento in tempi ragionevoli; 60 significa compromessa la capacità statica; 60/70 crollo incipiente; 70 crollo effettivo».

Aspi, quando era intervenuta in fretta e furia per piazzare cantieri sui quattro viadotti con pesanti limitazioni al traffico, aveva spiegato: «Nel manuale di manutenzione programmata delle opere d’arte stradali di Spea e Aspi, il voto 70 è così definito: il difetto provoca una riduzione dei coefficienti di sicurezza e sono previsti provvedimenti immediati quali limitazioni di traffico, fino alla chiusura della carreggiata, seguiti generalmente da interventi di tipo provvisionale e quindi da un intervento in somma urgenza».

A certificare i gravi ammaloramenti erano state le società Proger e Speri, che dopo le prime clamorose rivelazioni delle indagini avevano “commissariato” Spea, la società gemella di Aspi deputata al controllo della rete poi travolta dalle indagini post Morandi. Spea aveva espresso voto 50 per tutti e quattro viadotti.

Ora gli inquirenti dovranno capire chi furono i responsabili di quei giudizi: se soltanto persone dentro Spea e se all’insaputa o meno della Direzione di tronco di Genova e in generale di Autostrade. Vale la pena ricordare le intercettazioni dello stesso Donferri con un tecnico Spea finite agli atti di indagine: «Cosa sono tutti ‘sti 50, mettete più 40, più 30, devono entrare i soci cinesi e non possiamo far vedere che c’è da spendere troppo».