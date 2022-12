Poteva ucciderlo in una mossa, ma ha preferito salvargli la vita

La nascita di un’amicizia insolita, infatti il gatto poteva benissimo porre fine alla sua vita ma ha deciso invece di salvargli la vita: il video dice tutto.

Anche tra animali si aiuta quando uno di loro è in palese difficoltà. Sorprende il fatto che l’eroe della vicenda sia proprio un gatto. Nello specifico una simatica gattina Blu di Russia di nome Indi che in una giornata di freddo si è presentata alla porta della sua attuale famiglia in cerca di aiuto. Era molto magra e si pensava fosse una cucciola, ma in realtà aveva già due anni. Inteneriti e presa a cuore la micia, la famiglia ha deciso di adottarla.

Indi, la micia poteva lasciarlo fuori al freddo ma gli ha salvato la vita – VIDEO

Indi è una gattina che ha avuto difficoltà ad adattarsi alla vita domestica, la casa è fornita di tutti i comfort di cui ha bisogno: giochi, caminetto, tiragraffi e una piccola porta. In questo modo può andare e venire a suo piacimento. Recentemente la regione dove abita è stata colpita da una tempesta di neve e i genitori di Indi pensavo che fosse in casa.

Ti potrebbe interessare anche >>> Il gattino si preoccupa di far mangiare il suo orsacchiotto di peluche (VIDEO)



Pensando che fosse all’interno della casa hanno chiuso a chiave la sua porta prima di andare a letto in modo che non potesse uscire la notte. I proprietari non si sono accorti di nulla di straordinario, hanno persino dato la buonanotte e sono andati a riposare. La mattina dopo, quando sono andati ad aprire la porta per darle il buongiorno, hanno scoperto una grande sorpresa: uno scoiattolo infreddolito che dormiva davanti al camino di Indi.

Ti potrebbe interessare anche >>> Vende il gatto senza consultare la moglie: la conseguenza è una sola



Dopotutto, durante la tempesta Indi è uscita nella notte, e quando ha visto la piccola creatura in difficoltà, l’ha portata nella sua calda casa nello stesso modo in cui era stata accolta lei stessa. “All’inizio lo scoiattolo dormiva e ho pensato che forse c’era qualcosa che non andava“, ha riferito la famiglia di Indi. “Ma poi l’ho vista respirare e ha aperto lentamente gli occhi finché non ha iniziato a guardarmi“.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

La gattina continuava persino a sorvegliare lo scoiattolo e si assicurava che stesse bene. Sembrava che gli importasse di lui e la sua famiglia l’ha trovata incredibilmente dolce. Indi e la sua famiglia si sono presi cura dello scoiattolo per un po’, e una volta che è sembrato sveglio e vigile, lo hanno portato fuori per vedere se potevano riportarlo nella sua casa in natura. A tempesta passata, il piccolo roditore era pronto per tornare al suo posto.