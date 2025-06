Poteri ESMA: Unità Europea o Resistenze Nazionali?

In un contesto economico in continua evoluzione, i dibattiti sull’armonizzazione dei mercati finanziari europei stanno diventando sempre più pressanti. Le recenti dichiarazioni della presidente dell’ESMA, Verena Ross, evidenziano le sfide legate alla vigilanza finanziaria in Europa e alle resistenze tra gli Stati membri.

I tentativi di conferire maggiori poteri di vigilanza all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) stanno incontrando ostacoli da parte di alcuni Stati membri dell’Unione Europea. Ross ha affermato che esiste una mancanza di visione unificata riguardo alla supervisione dei mercati e ha espresso incertezze sull’esito finale della situazione. Nonostante ciò, rimane fiduciosa nel sostegno per il pacchetto di misure della Commissione Europea, noto come Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU), mirato a rafforzare i mercati dei capitali in Europa.

Annunciato a marzo, il SIU intende mobilitare risparmi privati per finanziare lo sviluppo tecnologico e industriale, consentendo all’ESMA di supervisionare direttamente le grandi società finanziarie, incluse quelle operative nel settore delle criptovalute. Attualmente, i poteri dell’ESMA sono limitati e i leader dell’UE sono divisi sull’allocazione del controllo delle regole finanziarie nazionali.

Allo stesso tempo, preoccupazioni emergono riguardo al nuovo regolamento sulle criptovalute, MiCA, che evidenzia approcci incoerenti tra le autorità nazionali. Ross ha sottolineato che alcuni Paesi si muovono a ritmi diversi nell’applicazione del regolamento, e la mancanza di poteri diretti per l’ESMA potrebbe portare a una corsa al ribasso regolamentare. Inoltre, l’ESMA ha espresso preoccupazioni per l’uso eccessivo di leva finanziaria nel settore della gestione dei fondi e ha pianificato di raccogliere dati dai mercati per migliorare la trasparenza.

Fonte: it.marketscreener.com