Potere e creatività: la Power List del cinema italiano 2025

Ogni anno, il mondo del cinema italiano attende con attenzione la Power List, una classifica realizzata da Best Movie e Box Office che mette in luce chi muove realmente l’industria cinematografica. Questo appuntamento è diventato una tradizione, offrendo un quadro preciso dei talenti e dei professionisti che stanno influenzando la stagione in corso. La Power List 2025, disponibile sul nuovo numero di settembre di Best Movie, presenta conferme e sorprese, fungendo da indicatore della salute del cinema italiano.

Per quanto riguarda i talent, al primo posto troviamo Paolo Genovese, che ha conquistato critica e pubblico con il suo film FolleMente, dimostrando di essere un autore capace di affrontare sempre nuove sfide. Al secondo posto c’è Ferzan Ozpetek, un punto di riferimento della cinematografia, noto per il suo lavoro nel melodramma e nell’autobiografia; il suo film Diamanti è stato tra i più visti di recente. Paola Cortellesi si posiziona al terzo gradino del podio, affermandosi come un’artista versatile grazie al successo di C’è ancora domani, che ha avuto un impatto significativo sia sul pubblico che sul dibattito sociale.

Nel settore dei professionisti, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, mantiene la prima posizione, svolgendo un ruolo fondamentale nel sostenere progetti di grande rilevanza. Massimo Proietti, CEO di Vision Distribution, occupa il secondo posto, guidando la società verso una notevole crescita. Infine, Giampaolo Letta, vicepresidente di Medusa Film, completa il podio grazie alla sua capacità di valorizzare i talenti della commedia italiana.

Questa edizione della Power List 2025 si conferma un’importante bussola per comprendere chi guida il nostro cinema e quali figure si preparano a farlo in futuro.