Potere d’Oro? È la BCE a Decidere se l’Operazione Minaccia la Stabilità Finanziaria

Andrea Monticini, economista dell’Università Cattolica, commenta l’uso del Golden power da parte del governo, sottolineando che la Banca Centrale Europea (BCE) svolge un ruolo fondamentale nella supervisione bancaria, in particolare su Unicredit e Bpm. Secondo Monticini, è essenziale rivolgere l’attenzione alla BCE per determinare se l’operazione in questione violi i principi di stabilità finanziaria. Inoltre, Monticini evidenzia che Unicredit sta portando avanti anche un’operazione in Germania con Commerzbank, dove sono emerse interferenze da parte della politica tedesca, suggerendo che l’operazione non è stata ben accolta. Questo solleva questioni relative all’integrazione europea e alla necessità di una maggiore coesione per migliorare il mercato unico e la vita dei cittadini. Monticini conclude riconoscendo l’importanza di una maggiore integrazione europea per promuovere un ambiente di mercato più fluido e favorevole.