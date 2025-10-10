Potenziamento trasporti Lombardia per le Olimpiadi invernali

In preparazione delle Olimpiadi invernali, Regione Lombardia ha avviato un ampio piano di potenziamento del trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente e puntuale per turisti e pendolari, facilitando la mobilità durante gli eventi sportivi.

Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, ha presentato il progetto durante un incontro a Sondrio, dove ha partecipato anche il management di Trenord e altri rappresentanti istituzionali. Lucente ha sottolineato l’importanza di coinvolgere il territorio per affrontare le attuali criticità infrastrutturali e migliorare il servizio tanto per le Olimpiadi quanto per i viaggiatori quotidiani.

Per il periodo dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio, sono previsti diversi interventi:

– Estensione dei collegamenti ferroviari tra l’aeroporto di Malpensa e Milano Centrale, con un servizio che opererà fino alle ore 2.00;

– Aumento della frequenza dei treni tra Milano e Tirano a cadenza semi-oraria fino alle 0.30;

– Prolungamento del servizio delle linee S fino alle ore 2.30;

– Potenziamento della linea Colico-Chiavenna fino alle ore 24.00;

– Sostituzione dei treni locali Lecco-Sondrio con bus;

– Rafforzamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nei cluster di Valtellina e Milano.

Durante le Paralimpiadi, dal 6 al 15 marzo, il focus sarà su Milano, con un potenziamento dei servizi cittadini. Il costo complessivo del piano di potenziamento è stimato attorno ai 15,5 milioni di euro, principalmente a carico dello Stato.

Lucente ha aggiunto che il servizio ferroviario beneficerà dell’acquisto di nuovi treni, con il rinnovo della flotta per l’aeroporto di Malpensa già in corso.