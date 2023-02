Potenziamento SSN e commissione Covid in Parlamento

La settimana in Parlamento che va dal 13 al 18 febbraio è quella in cui al Senato approda in Aula il Del Milleproroghe, che prevede numerose novità sul fronte della sanità tra le quali un finanziamento da 50 milioni per il piano oncologico nazionale, la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’uso della ricetta elettronica e l’allentamento dei vincoli di esclusività fino a tutto il 2023 per un monte orario settimanale non superiore a 8 ore per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità.

Sempre a Palazzo Madama, arriva nelle commissioni 1a Affari Costituzionali e 5a Bilancio il disegno di legge di conversione del decreto-legge con le disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

Nell’altro ramo del Parlamento, a Montecitorio, sbarca in Aula il decreto legge con le disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e le mozioni relative alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica dell’edilizia. Continua, inoltre, l’esame delle mozioni volte al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e si discuterà della relazione in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo.

Parlamento: Commissione Affari sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci sono attesi due ministri per le audizioni sulle linee programmatiche: Eugenia Maria Roccella, Ministra per la famiglia, e Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, in materia di politiche giovanili.

La commissione torna a d occuparsi anche dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica, fortemente voluta da Fratelli d’Italia. Si discute anche della proposta di legge sulle disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, primo firmatario l’azzurro Giorgio Mulè.

Tra le proposte di legge esaminate anche quella del deputato Devis Dori sulle modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

Commissione Lavoro e Sanità

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) si inizia ad esaminare il disegno di legge con le Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (relatore lo stesso presidente Zaffini).

Sul tavolo anche la ratifica delle Convenzioni su salute e sicurezza sul lavoro e della Convenzione contro il doping.

Si torna a discutere anche del giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da SARS-CoV-2, disegno di legge della leghista Maria Cristina Cantù.

Infine, continua l’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute con il seguito dell’audizione di rappresentanti di COVIP e con l’audizione di rappresentanti di IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.