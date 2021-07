L’istallazione di miliardi di sensori nelle industrie di tutto il mondo sta generando un vero e proprio diluvio di dati, ma senza un substrato tecnologico integrato la rivoluzione dei big data rischia di rimanere una favola hi-tech. Ciò che abbiamo osservato finora in tema di industria 4.0 è stato infatti solo un assaggio di ciò che vedremo nei prossimi anni, anche e soprattutto grazie all’avvento del 5G. Dalla logistica all’automazione, passando per la pianificazione e la manutenzione, la vera sfida sarà trasformare il diluvio in una tempesta perfetta di tecnologie, infrastrutture e competenze.

Nella visione della fabbrica intelligente delineata da Intel c’è una tecnologia destinata ad abilitare modelli industriali innovativi: il 5G. Soprattutto se combinata con cloud, edge computing e intelligenza artificiale. Se è vero che la quarta rivoluzione industriale ha mosso i suoi primi passi molti anni fa, è altrettanto vero che lo scenario tecnologico che si staglia all’orizzonte sembra destinato ad andare ben oltre la mera interconnessione dei dispositivi che abitano e animano gli stabilimenti produttivi. Esattamente in questo contesto si inserisce il contributo abilitante e infrastrutturale del 5G, legato a doppia mandata alla domanda di potenza, velocità e sicurezza che sta già arrivando con la diffusione di tecnologie digitali in fabbrica.

Le opportunità di rendere la produzione più intelligente, e quindi più efficiente, produttiva ed economica, prevedono gli esperti di Intel, sono innanzitutto vaste. Il 5G faciliterà la proliferazione dell’Internet of Things, consentendo alle industrie di automatizzare i processi manuali, ridurre letteralmente i cavi senza compromessi nelle prestazioni e collegare le sedi distribuite. Secondo le stime raccolte dagli analisti del gruppo tecnologico, entro il 2025 si conteranno più di 75 miliardi di dispositivi IoT installati e ciò potrà creare un impatto economico fino a 3.700 miliardi di dollari nel comparto manifatturiero. L’evoluzione 4.0 dell’industria sarà anche potente: il 5G, osserva Intel, segnerà il passaggio alla connettività senza soluzione di continuità e alle massicce capacità di calcolo, potenziando le fabbriche intelligenti con una comunicazione a bassa latenza rispondendo alla domanda crescente di affidabilità del sistema industriale.

La vastità citata prima si applica anche alle applicazioni concrete della fabbrica intelligente abilitata dal 5G. I casi d’uso della smart factory, ricorda Intel, abbracciano infatti l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’approvvigionamento e la produzione con le fabbriche intelligenti, alla distribuzione e alla vendita. Si pensi alla logistica, e in particolare il monitoraggio delle risorse in tempo reale, o ancora all’automazione dei flussi di lavori tramite sistemi di apprendimento automatico, alla pianificazione tramite i dati generati dall’interconnessione di centinaia di dispositivi e alla manutenzione predittiva delle macchine per ridurre inattività e azzerare i fermi. Tutte attività che promettono di incidere anche sui bilanci, dalla riduzione del 30% dei costi di manutenzione all’aumento della produttività della supply chain del 15%.