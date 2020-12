di Mattia Repetto – E’ stato lanciato sul mercato molti anni dopo l’annuncio ufficiale, ha diversi problemi e bug tutt’ora presenti, soprattutto nelle versioni per le console old gen, ma Cyberpunk 2077 con tutta probabilità rimarrà un punto di svolta non solo per la gamehouse che lo ha sviluppato, la polacca Cd Projekt Red, ma anche per tutto il settore. Perché giocare a questo nuovo titolo, uscito poche settimane fa, è come immergersi completamente in un romanzo o in un film cyberpunk, e di quelli migliori. La storia pesca ottimamente nel mare magnum del genere, è incalzante e ricca di elementi e non finisce mai in secondo piano considerando il fatto che, comunque, rimane un videogioco e quindi qualcosa che per sua natura va giocato. Tutte particolarità che rendono Cyberpunk 2077 qualcosa di differente nel panorama, spesso piatto e ripetitivo, dei videogiochi oggi presenti sul mercato.

Fonte