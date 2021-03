Ma perché c’è qualcuno che rifiuta il vaccino?” Maria Luigia, di Tolve, (Potenza) ha appena ricevuto la seconda dose Pfizer. A 99 anni, è uno dei tanti anziani della Basilicata non autosuffienti assistiti a domicilio dalla cooperativa Auxilium. Nel video è nella sua casa di Tolve, insieme al medico e all’infermiera che le hanno fatto l’iniezione. Maria Luigia “esprime tutta la sua gioia per aver fatto il vaccino anti Covid, che gli consentirà di incontrare figli e nipoti con più serenità – spiega la cooperativa in un post sulla pagina Facebook – Lucidissima e simpatica, Maria Luigia nel video saluta e invita a vaccinarsi senza paura. Il suo buonumore è uno stupendo promo per la campagna vaccinale in Italia”.

Fin dal primo momento Auxilium si è resa disponibile per supportare la campagna vaccinale in Basilicata mettendo a disposizione tre medici e 25 infermieri che e a oggi, insieme all’Azienda sanitaria di Potenza, hanno già vaccinato 1400 persone presso il loro domicilio.

“Ciò di cui abbiamo davvero bisogno – scrive Auxilium – sono i vaccini e di utilizzare al meglio le risorse professionali e umane che sono già presenti sul territorio. Per questo abbiamo affermato in più occasioni che è urgente coinvolgere tutte le cooperative che si occupano di socio sanitario e di sociale nella campagna vaccinale, in particolare per immunizzare i più fragili e coloro che non si possono muovere da casa”. Il video di Maria Luigia è diventato subito virale, citato anche alla trasmissione Propaganda Live dal giornalista Marco Damilano, rimasto colpito dal “mo’ stamm’ a post” quasi liberatorio della 99enne e ripreso sui social dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.