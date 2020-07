Matrimonio in piazza a Potenza. Il sindaco Mario Guarente ha celebrato per la prima volta il rito civile di due giovani sposi, Martina e Vito, nella suggestiva cornice di piazza Mario Pagano, nel cuore della città e del centro storico, sede della prefettura e del teatro Francesco Stabile.

È qui e più precisamente nell’elegante Sala degli specchi che generalmente vengono celebrati i matrimoni con rito civile.

Dato il numero esiguo dei posti consentiti e le norme di distanziamento sociale per il contenimento del coronavirus, il Comune offre eccezionalmente, per il momento, la possibilità di usufruire degli spazi esterni al teatro, in piazza, dinanzi all’ingresso dello stoico edificio. Le regole previste sono sempre le stesse – divieto di assembramento e distanza di un metro tra gli invitati – ma trattandosi di spazi all’aperto almeno lo sposo potrà baciare la sposa come si è sempre fatto, tra gli applausi dei presenti e poggiando le proprie labbra su quelle dell’altro: nessuna mascherina da abbassare, al massimo, nell’eventualità, il velo da sollevare. (Foto Facebook sindaco)





Fonte