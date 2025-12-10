Potena lancia Vernici in Italia

Il cantautore molisano Potena torna con “Vernici”, il suo quinto album, distribuito e promosso da Alka Record Label e prodotto da Etrusko. Il disco è uscito in CD e su tutte le piattaforme digitali e si presenta come un lavoro sincero e intimo, ma al tempo stesso corale, capace di affrontare la realtà senza retorica e senza resa.

Anticipato dai singoli “Giugno” e “Venere”, “Vernici” è un mosaico di emozioni che mescola dark wave, soul, post punk e progressive, senza dimenticare la tradizione cantautorale italiana. L’album è composto da dieci brani e segna la maturità artistica di Potena, che torna a collaborare con lo stesso team che aveva curato “Canzoni per l’inverno”.

La tracklist di “Vernici” include i brani “Venere”, “Un oceano”, “Colpiscimi”, “La tua voce”, “Giugno”, “Venice beach”, “Senza risposte”, “Acqua salata”, “Vernice” e “Le rose ed il pane”. Massimiliano Potena, medico e musicista, ha iniziato la sua carriera con la band ska Aks, per poi collaborare con diverse formazioni e pubblicare il primo album solista “Gharbi” nel 2019. Nel 2024 è uscito “Canzoni per l’inverno”, album che ha segnato un cambio di sonorità verso il brit-pop e il rock. Potena ha partecipato a numerosi festival, tra cui Sanremo Rock e il Tour Music Festival, consolidando la sua presenza sulla scena indipendente italiana. Con “Vernici”, l’artista conferma la sua capacità di unire introspezione e sperimentazione musicale, offrendo un disco maturo e ricco di sfumature.