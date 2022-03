Il piccolo Pote è un cagnolino molto dolce che quando è stato trovato era debole, fragile ed in fin di vita. Le sue condizioni erano davvero disperate, ma grazie alle cure giuste, è tornato a stare bene. Oggi è cambiato ed ha trovato anche la sua famiglia per sempre, dopo tante sofferenze.

I nostri amici a quattro zampe molto spesso sono costretti a vivere qualcosa di davvero terribile. Questo accade soprattutto quando quelli che devono essere i loro amici umani, non si preoccupano per le loro condizioni.

Il piccolo Pote in realtà aveva una casa e delle persone che dicevano di volergli bene. Tuttavia, vista l’età avanzata ha iniziato ad accusare alcuni problemi di salute.

Di conseguenza aveva bisogno di cure e trattamenti, per poter stare bene. Però è proprio a questo punto che quelli che dovevano essere i suoi amici umani, hanno preso una decisione drastica.

Quelle persone si sono presentate nel rifugio di Sidewalk Specials, dicendo ai ragazzi che dovevano mettere fine alla sua vita. Li hanno informati di tutte le sue malattie, ma la cosa più triste è che hanno confermato di non voler spendere dei soldi per lui.

I volontari sono rimasti letteralmente sconvolti dalle loro parole. Così dopo tante sofferenze, hanno scelto di occuparsi del cane, per provare a farlo tornare a stare bene.

La nuova vita del piccolo Pote

Per giorni lo hanno aiutato a riconquistare la fiducia negli esseri umani. Inoltre, il medico lo ha sottoposto a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno. La strada per la guarigione per il piccolo è stata lunga ed in salita.

Tuttavia, poco tempo dopo il suo arrivo nel rifugio, sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti. I ragazzi erano felici nel vederlo allegro, vivace e soddisfatto. Ecco il video della sua storia di seguito:

Pote oggi ha trovato una nuova famiglia disposta ad adottarlo. Vive con altri fratellini a quattro zampe e dopo tante sofferenze, è tornato a stare bene. Per fortuna è anche riuscito a dimenticare il trauma dell’abbandono che ha vissuto.