Da stranotizie
Potatura alberi a Benevento

L’Assessore Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa, fornisce alcune precisazioni sugli interventi di potatura delle essenze arboree presenti sul territorio comunale. La programmazione dei lavori è stata definita da tempo e prevede la suddivisione della città in tre macro-aree: Rione Ferrovia, Rione Libertà con il Centro Storico e la zona alta, con interventi specifici nei rioni Capodimonte e Pace Vecchia, oltre alle operazioni negli istituti scolastici.

La potatura non è un intervento “a chiamata”, ma un’operazione agronomica che deve essere eseguita esclusivamente nel corretto periodo climatico, ovvero durante il riposo vegetativo delle piante, tra l’inverno e l’inizio della primavera. Intervenire prima significherebbe sottoporre le essenze a stress inutili e potenzialmente dannosi, specialmente in caso di improvvise gelate.

Domani verrà effettuata la pianta campione, un passaggio tecnico necessario per definire modalità, criteri e intensità dell’intervento complessivo. Nel corso della settimana saranno apposti i divieti di sosta nelle aree interessate, propedeutici all’avvio delle operazioni. Gli interventi di potatura riguarderanno l’intera città, secondo programmazione già stabilita e nel pieno rispetto delle tempistiche agronomiche, con l’obiettivo di garantire un lavoro efficace e rispettoso del ciclo naturale delle piante, assicurando nel contempo sicurezza, decoro urbano e qualità degli spazi pubblici.

