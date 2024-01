Postino di C’è Posta Per Te svela i retroscena: che succede dietro le quinte

C’è Posta Per Te continua a collezionare ascolti record e si conferma uno dei programmi più amati della tv italiana. Oggi un postino del programma ha deciso di svelare qualche curiosità sullo show di Maria De Filippi. Marcello Mordino in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di inviti rifiutati e di quello che accade dietro le quinte poco prima dell’ingresso in studio.

“Se ci sono molti inviti rifiutati? In verità sono pochissimi. Entri in modo rispettoso nella casa della gente e noi postini non sappiamo mai il motivo dell’invito. Poi ci sono delle persone della redazione che si occupano dei contenuti. Che succede nel backstage della trasmissione? Prima di entrare hanno una cuffia dove ascoltano la musica per non sentire quello che si sta dicendo davanti alle telecamere. Tolgono la cuffia solo nel momento in cui avvisano la De Filippi che hanno accettato l’invito. Sono felicissimo di quello che faccio, non l’ho mai considerato un lavoro e continuo a divertirmi perché sono sempre in giro e vedo posti bellissimi. Lavoriamo da agosto a febbraio ma fino a marzo può capitare di lavorare per registrare storie arrivate all’ultimo minuto. La bicicletta è della produzione. – ha continuato il postino – Prima la imbarcavamo in aereo, ora ci muoviamo parecchio in treno e ovunque andiamo ci sono auto della produzione che ci accompagnano e ci aspettano con la bicicletta. Il problema è che sono sistemate delle misure degli altri postini, che sono altissimi rispetto a me, e regolare un sellino sulle mie misure non è facile. Non non sappiamo mai i motivi dell’invito sono pochissimi quelli che rifiutano. Entri in modo rispettoso nella casa ella gente”.

Le rivelazioni di un altro postino.

Non solo Marcello, anche Gianfranco Apicerni in passato ha svelato qualche retroscena su C’è Posta a Tv Sorrisi e Canzoni: “Abito a Roma e pochi giorni fa sono andato in Sicilia in “missione” per Maria. Quando sei lì, dopo un lungo viaggio con un membro della redazione e l’operatore di ripresa, devi prepararti perché il primo contatto con gli invitati sia quello giusto. Non possiamo fare finta o aspettare che si preparino al nostro arrivo, è importante vedere la loro sorpresa e non si torna a casa fino a quando non abbiamo lasciato la nostra busta“.

