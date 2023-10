postina riesce a sventare il pericolo

La postina si accorge che un cane di razza Beagle è stato morso da un serpente velenoso: il quattro zampe, in pericolo di vita, viene salvato dalla donna.

Arrivata nel giardino di una casa per consegnare la posta, una donna si è trovata a far fronte a una situazione disperata. Una cagnolina di razza Beagle, di nome Ginger, appartenente alla famiglia a cui la postina stava consegnando delle lettere, era appena stata morsa da un velenoso serpente. La quattro zampe, sola nel cortile dell’abitazione, non avrebbe resistito fino all’arrivo della sua famiglia. La donna, quindi, non ci ha pensato neanche un attimo e ha preso la sua decisione: salvare a ogni costo la piccola cagnolina.

I padroni non sono in casa: il cane morso dal serpente velenoso è salvo grazie all’intervento della postina

A raccontare quanto accaduto la scorsa settimana in Georgia (Stato federato degli Stati Uniti d’America) è un post, condiviso su Facebook da una giornalista Kaitlyn Ross (sul proprio profilo social all’account @Kaitlyn Ross 11Alive). con foto e video realizzati dalle telecamere esterne e dal video citofono,

La notizia era già stata condivisa sui profili social dei proprietari della cagnolina, Kelsey e Aaron Proctor, che dopo il salvataggio avevano diffuso un appello sul web per cercare di rintracciare la postina che aveva aiutato la loro quattro zampe. Dopo aver identificato la donna, Holle Keene Prigmore, i Proctor l’hanno ringraziata mostrandole tutta la loro immensa gratitudine. Così ha scritto Kelsey Proctor in un post condiviso su Facebook: «Questa dolce donna ha portato la nostra cagnolina dal veterinario e ci ha lasciato una nota sul suo telefono nella nostra fotocamera del video citofono. Voglio ringraziarla dal profondo del mio cuore. Per fortuna, Ginger starà bene, e credo davvero che sia grazie a questa donna».

Secondo quanto riportato, Holle Prigmore stava facendo una consegna presso la casa dei Proctor quando si è resa conto che la cagnolina della coppia, Ginger, stava molto male. La Beagle era stata morsa da un serpente velenoso; la postina, preoccupata per la quattro zampe, ha deciso di portarla da un veterinario. Dal momento che la famiglia di Ginger non era in casa in quel momento, la donna ha lasciato un video messaggio sulla telecamera del campanello comunicando che stava portando la cagnetta, morsa da un serpente testa di rame, dal veterinario. Per essere sicura di quale specie di serpente si trattasse, Holle Prigmore ha anche scattato una foto all’animale.

Kelsey e Aaron Proctor erano al lavoro quando hanno ricevuto la notifica dalla telecamera del campanello. Come si legge nel post condiviso su Facebook, Holle Prigmore «Ha preso Ginger e l’ha caricata nel camion della posta per portarla da un veterinario d’emergenza. Ha scattato una foto del serpente per essere sicura che stesse dando al veterinario le informazioni corrette. Ha anche avuto la lungimiranza di scrivere il biglietto ai Proctor, così sapevano cosa stava succedendo!». Non appena Kelsey e Aaron hanno ricevuto la notizia, si sono precipitati dal veterinario per vedere Ginger. Così la coppia ha scritto su Facebook: «L’unico motivo per cui il cucciolo è sopravvissuto è grazie al rapido lavoro della postina».

Holle Prigmore ha risposto ai ringraziamenti sui social dicendo che «essere stata di aiuto è stato un piacere. Ginger è una cucciola dolcissima». Il giorno dopo il salvataggio, la famiglia della Beagle ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni di salute della quattro zampe: «Aggiornamento Ginger… Sta bene. Abbiamo condiviso due foto della beagle, che tiene la zampa posteriore sinistra alzata mentre cammina. Sta soffrendo. La sua zampa sinistra posteriore è gonfia e ha paura di fare pressione su di essa. Ha riposato, ricevuto molto amore e affetto. Siamo così grati per l’effusione di amore per Ginger e la sua dolce amica Holle, che era lì per lei nel momento del bisogno».

Il serpente velenoso che ha morso Ginger è un serpente testa di rame (noto con il nome scientifico di Agkistrodon contortrix), un rettile appartenente alla famiglia Viperidae e conosciuto con il nome comune di “copperhead“. Endemico del Nord America Orientale, questo serpente è responsabile del maggior numero di morsi velenosi negli Stati Uniti d’America. Molto diffuso in zone abitate e giardini e abile nel mimetizzarsi, il serpente testa di rame è estremamente pericoloso. La lunghezza dei serpenti testa di rame non supera il metro, mentre il loro peso medio è compreso tra i cento grammi e i trecento; il loro colore è tra marroncino chiaro o rossastro, più propriamente color rame come suggerisce il nome. Caratterizzati da una testa larga, triangolare ed appiattita, questi serpenti hanno occhi di medie dimensioni con pupille verticali. Questo animale rilascia nelle sue prede del veleno emotossico che, secondo quanto riportato da Live Science, molto raramente è fatale per gli esseri umani ma può rivelarsi letale per gli animali che possono essere salvati solo da un pronto intervento veterinario. Proprio come è stato per la Beagle Ginger, salva grazie al soccorso della postina Prigmore. (di Elisabetta Guglielmi)