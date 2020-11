“A parrucchieri e barbieri, nostri colleghi del settore estetico, non possiamo che augurare buon lavoro. Ciononostante vorremmo capire perché i centri estetici, pur essendo stati equiparati a loro fin dall’inizio della pandemia in quanto a limitazioni e protocolli di sicurezza, non possono proseguire la propria attività”. A dirlo Marco Postiglione, fondatore e presidente di Marco Post, la prima rete in Europa di centri estetici specializzati in antiage senza bisturi, con oltre 80 punti vendita attivi sul territorio nazionale, e ora portavoce di una categoria già molto colpita dal primo lockdown.

