Poste Italiane: Intelligenza Artificiale per Assistenza Telefonica

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti. Poste Italiane ha ampliato l’uso dell’IA non solo nella chat, ma anche nelle telefonate dei clienti.

Il nuovo risponditore telefonico, attivo 24 ore su 24, è stato implementato per semplificare l’accesso ai servizi. L’AI gestisce le richieste più comuni, rendendo il supporto più efficiente. La chat automatizzata già offre assistenza per una varietà di tematiche, tra cui servizi finanziari, recupero delle credenziali, SPID, connessione in fibra, offerte energetiche, e supporto per aziende e assicurazioni.

Per quanto riguarda il servizio telefonico, è possibile ricevere assistenza anche per il blocco delle carte, la gestione del codice “posteid”, e informazioni su prestiti e risparmi postali. I numeri dedicati permettono di contattare facilmente l’assistenza per ogni area specifica, contribuendo a semplificare il percorso del cliente.

In aggiunta, grazie all’innovativa funzione Postemyvoice, gli utenti possono utilizzare il riconoscimento vocale biometrico. Questa tecnologia consente di identificare i clienti tramite la loro voce, riducendo la necessità di fornire password o dati personali per alcune operazioni. I clienti devono solo registrarsi e dare il consenso per abilitare questa modalità di accesso, che offre una maggiore comodità nei contatti telefonici con il servizio clienti di Poste Italiane.