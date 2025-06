Poste Italiane e Polizia: Alleanza per la Cybersicurezza

Il ministero dell’Interno e Poste Italiane hanno appena rinnovato una convenzione per potenziare la sicurezza informatica dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali. L’accordo è stato formalizzato alla presenza del ministro Matteo Piantedosi e prevede una collaborazione rafforzata tra la Polizia di Stato, in particolare la Polizia Postale, e Poste Italiane.

La firma del documento è avvenuta tra Vittorio Pisani, capo della Polizia, e Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, con la partecipazione del direttore generale Giuseppe Lasco. La nuova intesa, oltre a consolidare un rapporto di cooperazione storica, introduce modalità operative innovative, mirate a favorire lo scambio di informazioni e la realizzazione di attività congiunte per contrastare le minacce informatiche.

Il progetto prevede anche programmi di formazione per migliorare le competenze nel settore della sicurezza digitale. Un aspetto rilevante della sinergia riguarda la protezione delle infrastrutture digitali legate al Progetto POLIS di Poste Italiane, il quale si propone di promuovere coesione economica e sociale in circa 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti. L’obiettivo è trasformare gli uffici postali in sportelli digitali per la Pubblica Amministrazione, agevolando l’accesso ai servizi per i cittadini.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.italpress.com