Poste Italiane, depositate liste per rinnovo CdA

– Sono state depositate, da parte degli azionisti, due liste di candidati alla carica di amministratore di Poste Italiane, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine del mandato all’ordine del giorno dell’Assemblea il cui svolgimento è in programma per il giorno 8 maggio 2023 in unica convocazione.

Lista 1 presentata da parte dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF, titolare di circa il 29,26% del capitale di Poste Italiane: Silvia Maria Rovere; Matteo Del Fante; Vanda Ternau; Matteo Petrella; Paolo Marchioni; Valentina Gemignani.

In relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno della indicata Assemblea di Poste Italiane connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l’azionista MEF ha inoltre comunicato la proposta all’Assemblea di nominare il candidato Silvia Maria Rovere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Lista 2 presentata da parte di un raggruppamento di 15 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, titolari complessivamente dell’1,04516% del capitale di Poste Italiane: Vincenza Patrizia Rutigliano; Armando Ponzini; Carlo D’Asaro Biondo; Elena Olga Zaira Lavezzi.