26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Economia

Poste Italiane blocca spedizioni verso USA, crisi per PMI italiane

Da StraNotizie
Poste Italiane blocca spedizioni verso USA, crisi per PMI italiane

Il blocco delle spedizioni di Poste Italiane verso gli Stati Uniti nasce da un decreto statunitense dall’interpretazione ambigua, con l’intento di danneggiare le piccole e medie imprese e l’e-commerce. La decisione di Poste Italiane di sospendere tutte le spedizioni di merci è una risposta a questa nuova mossa protezionistica, che abolisce la franchigia doganale, una misura che consentiva di inviare pacchi di valore fino a 800 dollari senza tariffe. Questa modifica complica notevolmente le operazioni per le piccole imprese, che ora si trovano a fronteggiare un sistema di tassazione complesso e poco chiaro.

L’incertezza normativa creata da questo decreto ha spinto Poste Italiane ad attuare una sospensione generale, dato che le spedizioni potrebbero essere bloccate, respinte o soggette a costi imprevedibili che ricadrebbero sui mittenti o sui destinatari. Questa misura non si applica alla corrispondenza standard e al servizio “Poste Delivery International Express”, che ha costi molto più elevati, rendendolo poco accessibile per le piccole spedizioni.

Le principali vittime di queste misure non sono le grandi multinazionali dell’e-commerce, ma artigiani e piccole imprese italiane, che utilizzano il servizio postale come unica modalità per raggiungere i consumatori americani. Così, l’abolizione della franchigia e il conseguente blocco delle spedizioni isolano queste realtà dal mercato statunitense.

Le reazioni in Europa a queste nuove normative statunitensi sono state disparate, con alcuni paesi, come Italia, Spagna e Belgio, che hanno scelto di bloccare le spedizioni, mentre altri, come Francia e Germania, hanno implementato misure più flessibili per invii di valore limitato. Queste risposte frammentate evidenziano la debolezza nell’azione politica europea di fronte a normative statunitensi aggressive.

Articolo precedente
Giorgia Meloni in Puglia: vacanza tra cani e politica
Articolo successivo
Attacchi israeliani a Gaza, 4 bambini uccisi a Khan Younis
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.