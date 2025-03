Poste Italiane acquisisce il 15% di Tim da Vivendi per 684 milioni: Implicazioni per gli utenti

Poste Italiane ha formalizzato l’acquisizione del 15% delle azioni ordinarie di Telecom Italia (TIM) da Vivendi per 684 milioni di euro, a un prezzo di 0,2975 euro per azione. Con questa operazione, Poste Italiane raggiunge una partecipazione totale del 24,81% in TIM, diventando il principale azionista della compagnia telefonica. Il prezzo per azione è inferiore del 4,8% rispetto al valore di chiusura di TIM del giorno precedente, stabilito a 0,3126 euro. L’acquisizione è stata finanziata utilizzando esclusivamente le risorse liquide di Poste Italiane.

Poste ha dichiarato che intende mantenere la propria partecipazione al di sotto della soglia del 25%, poiché superarla comporterebbe l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sul restante capitale di TIM. Questa operazione è considerata un investimento strategico volto a creare sinergie tra le due aziende e a favorire il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia. Tramite la sua controllata Poste Mobile, Poste Italiane cerca di rafforzare la propria presenza nel settore.

L’ingresso di Poste Italiane nel comparto delle infrastrutture digitali, ritenuto cruciale per lo sviluppo economico del Paese, ha l’obiettivo di partecipare attivamente alla trasformazione digitale dell’Italia, sfruttando la rete di TIM. Sebbene al momento non siano previsti cambiamenti immediati per gli utenti di TIM o di Poste Mobile, si prevede che l’integrazione tra le due aziende possa portare a nuove offerte commerciali o miglioramenti nei servizi a lungo termine, con una maggiore convergenza tra i servizi di telefonia, postali e finanziari.