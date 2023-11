Postaonline Host to Host: la soluzione per spedire la corrispondenza aziendale

In collaborazione con TgPoste.it

Sempre più diffuso il sistema di Postaonline Host to Host, una soluzione per le spedizioni business di Poste Italiane che si integra con le piattaforme gestionali e informative dei clienti.

Il servizio permette di spedire online 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno lettere, raccomandate, telegrammi, atti giudiziari e richiedere documenti camerali. Prevede la collaborazione di Poste con aziende partner del settore IT, che operano come facilitatori nell’attivazione del sistema, fornendo l’infrastruttura hardware e software adatte alle esigenze dei clienti.

Con la soluzione Postaonline Host to Host la gestione della posta in uscita avviene in modalità ibrida: il cliente spedisce la lettera in formato digitale a Poste Italiane, che provvede alla stampa, all’imbustamento e alla consegna al destinatario, in Italia e all’estero.

Inoltre, l’uso di carta certificata FSC le buste e i fogli delle raccomandate e delle lettere. riduce fortemente l’impatto sull’ambiente, confermando l’attenzione dell’azienda al green e alle politiche di sostenibilità.