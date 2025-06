“Post ‘The Eras Tour’: Il Gossip Scoppia! Ecco tutte le Novità Piccanti che Non Ti Aspetti!”

Dopo la conclusione del “The Eras Tour”, Taylor Swift spera di trovare un po’ di tranquillità. Tuttavia, la cantante continua a essere nel mirino dei media, grazie a eventi recenti come le sue fughe romantiche con Travis Kelce e le presunte tensioni con l’amica Blake Lively. Agli onori della cronaca si aggiunge la recente acquisizione della piena proprietà del suo catalogo musicale, ceduto nel 2019.

In questo periodo pieno di eventi, Swift si circonda dei suoi veri amici. Tra loro c’è Selena Gomez, vista di recente a New York mentre uscivano da un ristorante dopo una serata tra donne. Taylor ha indossato un completo Gucci che comprendeva un top, una mini gonna nera e dettagli scintillanti, abbinato a sandali argento con platform. Selena ha scelto un look più sobrio, con tonalità nude e sabbia: un top con scollo all’americana in bronzo, insieme a un completo tailoring composto da pantaloni classici e blazer strutturato.

Il loro incontro ha riacceso l’interesse per le due star, rimanendo sempre al centro dell’attenzione mediatica.

