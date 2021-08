I concerti che Sfera Ebbasta avrebbe dovuto tenere nel 2021 slittano al 2022: le nuove date e una grande promessa da parte del trapper.

La notizia era nell’aria, filtrava da qualche spiffero proveniente da finestre che tutti i fan avrebbero voluto tenere per sempre chiusa. Ma alla fine è riuscita a irrompere, con tutta la negatività che può portarsi dietro: i concerti di Sfera Ebbasta sono rinviati. Il tour per promuovere l’album famoso, previsto per settembre 2021, è slittato all’aprile 2022, ovviamente a causa della pandemia da Covid e delle restrizioni che ancora impediscono eventi di tale portata. Lo ha annunciato lo stesso trapper: “Mancava pochissimo e ci saremmo incontrati live nelle vostre città“. Alla fine l’artista ha però voluto lasciare i fan con una speranza e una promessa.

Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta: slittano al 2022 i concerti del Famoso Tour

Nel suo messaggio il king della trap ha assicurato che è stato fatto di tutto per non rimandare il tour, ma putroppo le cose non sono andate come sperato. Le disposizioni governative ancora in vigore trovano costretti gli organizzatori a far slittare le date di questo inizio autunno. “Se dipendesse da me sarei già sul palco a fare quello che mi viene meglio. Per favore siate comprensivi“, ha affermato l’artista, aggiungendo una promessa: “Mi sdebiterò con nuova musica, presto“.

In conclusione, il trapper si è scusato con si era già organizzato, prendendo ferie e biglietti aerei. Purtroppo questa è una situazione più grande di lui e di altri cantautori, e non si può fare altro che attenersi alle regole, sperando possano cambiare presto. Di seguito il suo post:

Le nuove date dei concerti di Sfera Ebbasta

I biglietti dei concerti autunnali restano validi anche per le date della primavera 2022. Di seguito il nuovo calendario dei concerti del king della trap italiana nei palazzetti:

– 9 aprile 2022 all’RDS Stadium di Rimini

– 11 e 12 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 20 aprile all’Unipol Arena di Bologna

– 22 aprile al Palasport di Roma

– 24 aprile al Palasele di Eboli (Salerno)

– 26 aprile al PalaAlpitour di Torino

– 28 aprile al Mandela Forum di Firenze