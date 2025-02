Post Sanremo, come si comportano i big in tutte le principali classifiche

Dopo Sanremo, la situazione nei vari servizi di streaming per i big della musica è interessante. Su YouTube, i video più visti sono quelli di Giorgia (6,7 milioni), Olly (5,6 milioni) e Fedez (5 milioni). Per i video musicali, Olly domina con 7,8 milioni, seguito dai Coma Cose (5 milioni) e Giorgia (4,7 milioni). Su iTunes, la classifica vede Giorgia al primo posto con “LA CURA PER ME”, seguita da Olly e Achille Lauro. Al contrario, su Spotify e Apple Music, il vincitore del Festival ha il predominio. Nonostante il sesto posto ottenuto al Festival, Giorgia ottiene piazzamenti migliori sulle varie piattaforme.

Classifiche post Sanremo su iTunes:

1. Giorgia – LA CURA PER ME

2. Olly – Balorda nostalgia

3. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

4. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

5. Coma Cose – CUORICINI

Su Spotify, la classifica è dominata da:

1. Olly – Balorda nostalgia

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Fedez – BATTITO

4. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

5. Giorgia – LA CURA PER ME

Per Apple Music, la lista vede:

1. Olly – Balorda nostalgia

2. Fedez – BATTITO

3. Giorgia – LA CURA PER ME

4. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

5. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

In generale, le performance di questi artisti post Sanremo dimostrano come le preferenze del pubblico cambiano e si possono distaccare dai risultati del Festival.