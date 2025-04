Post Mortem: Il Ritorno Inaspettato de I Cani Dopo 9 Anni e il Mistero di Niccolò Contessa

Inaspettatamente, I Cani, il progetto musicale del cantautore romano Niccolò Contessa, ha pubblicato il suo quarto album, “Post Mortem”, il 10 aprile 2025, a nove anni di distanza dal precedente lavoro, “Aurora”, e senza alcuna promozione. Contessa ha curato la scrittura, registrazione e interpretazione di tutti i brani presso il Pot Pot Studio, e la produzione è stata condivisa con Andrea Suriani, responsabile anche del mixaggio e mastering. L’album, composto da tredici tracce, è uscito per 42 Records e distribuito da Sony Music.

Contessa, che ha fondato I Cani nel 2010, ha rivoluzionato la scena indie italiana, distinguendosi per il suo approccio originale, come dimostrato dai suoi primi concerti in anonimato. Dopo il successo dei primi tre album (2011-2016), Contessa si è ritirato dalla scena, cancellando la presenza del progetto sui social e continuando a lavorare come autore e produttore, collaborando con artisti come Calcutta e Franco126. Ha partecipato anche a eventi pubblici, discutendo il concetto di hype in musica.

Il ritorno con “Post Mortem” senza comunicazioni pubbliche riflette la sua coerenza artistica in un contesto di intensa autopromozione, dimostrando che il silenzio può essere altrettanto efficace. I Cani hanno esordito nel 2011, passando poi per gli album “Glamour” e “Aurora”, contribuendo in modo significativo alla scena indie pop italiana. Con “Post Mortem”, Contessa segna un nuovo capitolo nella sua carriera, trasformando la pausa in un momento di riflessione creativa e innovativa.