Post Malone cade dal palco: concerto interrotto, infortunio alle costole

Fine settimana sfortunato per i concerti americani, se quello di Lady Gaga è stato interrotto da madre natura, quello di Post Malone è finito in anticipo per un infortunio. L’artista si stava esibendo all’Enterprise Center di St. Louis e durante Circles è caduto in una buca al centro del palco. La botta è stata importante, tanto che il cantante non è riuscito a rialzarsi e la musica è stata fermata. Post Malone è rimasto a terra ed è stato soccorso dalla sicurezza, che l’ha portato nel backstage dove è stato raggiunto dai medici. Lo show è stato interrotto, ma dopo circa 20 minuti il rapper è tornato in scena ed ha chiuso il concerto in fretta con due pezzi, Rockstar e Cooped Up. Su Twitter si parlava di costole rotte, ma il manager del 27enne oggi ha dichiarato: “Post Malone non si è proprio rotto tre costole. Abbiamo fatto i raggi X in ospedale dopo il concerto e i medici hanno dichiarato che è stata una contusione alle costole“.

Le scuse di Post Malone: “Tornerò per finire il concerto”.

Il cantante ieri ha registrato un filmato in cui si è scusato con il pubblico di St Louis. Post Malone ha promesso che tornerà in città per concludere il concerto lasciato a metà: “St. Louis, sono davvero desolato di aver rovinato lo show. Vi prometto che la prossima che verrò a suonar qui non farò altri disastri. Grazie della pazienza, e scusatemi. C’era un enorme buco sul palco e ci sono proprio finito dentro. Sono appena tornato dall’ospedale, va tutto bene, mi hanno dato degli antidolorifici così adesso posso tornare in tour. Volevo scusarmi con il pubblico di St. Louis e ringraziare tutti di essere venuti al mio show. La prossima volta che passo a suonare in città farò uno show di due ore così da recuperare le canzoni che non sono riuscito a suonare sabato. Ve lo prometto e ci vediamo presto“.