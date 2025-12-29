9.5 C
Post! Al Teatro Essaïon

Il Théâtre Essaïon ospiterà dal 19 febbraio al 18 aprile la commedia musicale satirica “Post!”. Questo spettacolo musicale è stato scritto da Victor Bourigault e Alex Todo, che ne ha anche composto la musica.

“Post!” si articola in tre storie diverse, unite dal tema comune dell’impatto delle innovazioni digitali sulle relazioni umane. La scrittura ha un tono satirico, mescolando situazioni quotidiane, tecnologie moderne e trovate divertenti. Tra le situazioni trattate, ci sono un’app di incontri anonima, uno smartphone in crisi da burnout e un’intelligenza artificiale capace di generare figure genitoriali.

La regia è curata da Victor Bourigault, con il supporto di Pierre-Antoine Suarez. Il cast include Axel Beros, Laure-Marie Harant, Stanislas de Lachapelle e Maud Saint-Jean. Le luci sono state ideate da Charlotte Moussié. Lo spettacolo va in scena alle 21, con una durata di 1 ora e 30 minuti, secondo un calendario che prevede rappresentazioni ogni giovedì dal 19 febbraio al 26 marzo, e poi giovedì, venerdì e sabato dal 9 al 18 aprile, con una pausa il 5 marzo.

Minacce AI in Italia
