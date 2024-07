Posso tosare il mio cane d’estate? Posso alleggerire Fido?

Posso tosare il mio cane d’estate? Togliere il pelo a Fido con il caldo può essere controproducente e dannoso o può tornare utile?

Con l’arrivo dei mesi estivi, molti proprietari di cani si interrogano sulla toelettatura del proprio cane: tosare o non tosare?

È davvero necessario liberare fido della sua pelliccia per aiutarlo ad affrontare il caldo?

Può essere controproducente tosarlo o può tornare utile per dare freschezza e leggerezza al nostro amico a quattro zampe?

Ecco perché, la domanda che in tanti spesso si fanno è: ” Posso tosare il mio cane d’estate?”. scopriamolo insieme!

Posso tosare il mio cane d’estate?

Recentemente, c’era un bel sole, ma anche tanta umidità nell’aria e il mio barboncino Leo, con il suo pelo folto e fulvo sembrava soffrire il caldo.

Ansimava forte, aveva la lingua fuori, cercando disperatamente un po’ d’ombra per rinfrescarsi. Guardandolo così, ho pensato di tosarlo, ma poi ho ricordato di aver letto da qualche parte che i tosare i cani in estate poteva essere per loro un male.

Così ho deciso di indagare maggiormente sulla questione e nel frattempo ho rinunciato alla tosatura, offrendo altri modi per aiutare Leo a stare meglio durante il caldo.

Gli ho fatto fare più passeggiate al mattino o alla sera quando fa più fresco, gli ho sempre messo a disposizione acqua fresca e cercato posti all’ombra dove lasciarlo far riposare durante il giorno.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Tosare il pelo del cane: quello che dicono gli esperti è sconvolgente

Tosare o non tosare il cane?

Come vi dicevo, ho approfondito la questione per poter capire cosa fare per Leo e il caldo che stava facendo.

Così ho scoperto che il pelo del cane, aiuta a proteggere la pelle da raggi solari dannosi prevenendo scottature e altri problemi dermatologici.

Rappresenta un vero e proprio sistema di termoregolazione naturale. I due strati che lo compongono, il pelo di copertura e il sottopelo, agiscono come una barriera contro le altre temperature isolando il corpo del cane dell’esterno e favorendo la sudorazione.

In altre parole, togliere il pelo al cane in estate, significa privarlo di un importante meccanismo di difesa contro il caldo e i pericoli del sole.

Tuttavia, non per tutti i cani vale lo stesso ragionamento. La decisione di tosare o non tosare un cane d’estate dipende da diversi fattori, tra cui la razza, il tipo di pelo e le condizioni di salute del cane.

Inoltre, alcuni cani possono trovare sollievo dal calore estivo con una tosatura, mentre altri possono non trarne beneficio.

Se il cane ha un pelo lungo e tende a formare nodi e groviglio, una tosatura può essere utile per mantenere il pelo più gestibile e prevenire irritazioni della pelle.

Ad ogni modo, consulta sempre il veterinario, prima di decidere di tosare il vostro cane.