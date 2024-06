Posso portare il cane a spasso in estate? Rispetta regola 5 secondi

Prima di portare in cane a spasso in estate assicurati che sia il momento giusto: se non segui questo consiglio potresti fargli del male.

Ogni volta che si esce di casa con il proprio cane in estate bisognerebbe agire preventivamente applicando la regola dei 5 secondi. Non conosci ancora questa regola? Non preoccupanti. Un team di esperti che hanno a cuore la salute dei nostri amici a quattro zampe hanno tenuto a ricordare pubbliccamente di cosa si tratta in modo tale da evitare fraintendimenti e di portare il cane a spasso in estate in modo sicuro.

Conosoci già la regola dei 5 secondi? Come portare a spasso il cane in estate

Ogni volta che varchi la soglia di casa nelle giornate più calde dovresti controllare dapprima che l’asfalto non superi una temperatura sopportabile per il tuo fido. Come fare?

Basterà semplicemente eseguire la regola dei cinque secondi, ossia – se non riesci a rendertene conto diversamente – poggiare la tua mano sull’asfalto per cinque secondi e notare le ripercussioni. Scotta a tal punto da ustionarti le mani? Bene, avrai imparato cosa rischia di provare il tuo fido ogni volta che lo inviiti per una passeggiata nelle ore più calde.

L’asfalto rovente è un nemico silenzioso per i cani. Dal momento che loro non possono avvertirci di questa loro sofferenza, mostrandoci – soltanto a danni fatti – le ripercussioni di una simile esposizione, dobbiamo essere noi i primi a prestare la dovuta attenzione al loro benessere, prima di tutto.

Una volta afferrato questo concetto, ovviamente – ricordano gli esperti – non dovrai posare davvero la tua mano sull’asflato calda rischiando di bruciarti, ma ti sarà utile come monito per fare, in futuro, la scelta giusta. Il momento ideale, inoltre, per trascorrere dei momenti in serenità con il proprio cane in estate è nel tardo pomeriggio, o la mattina presto, assicurandosi – al contempo – di cercare le giuste zone d’ombra e di avere sempre dell’acqua a portata di mano. Comportandosi in tal modo il tuo animale domenstico non potrà che ringraziarti.

Regola dei 5 secondi, altre opportunità

Se, inoltre, uno dei modi più efficaci e frequentemente utilizzati per proteggere le zampe del nostro amico a quattro zampe e quello di rinfrescare il cane in estate, una simile accortezza non può prescindere dal consiglio che viene più volte ribadito in una pubblicazione di “Guardia Civil” (la Guardia Civile Spagnola) su “X” (ex “Twitter”).

“Non uscire nelle ore calde” – infatti – sembra essere ancora la scelta più affidabile da prendere in considerazione durante la stagione estiva se si desidera preservare la salute dei pelosetti evitando loro spiacevoli e dolorose ustioni provocate dal contatto diretto con l’asfalto.