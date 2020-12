Sto seguendo una terapia per il tumore al seno e ho letto che la dieta del digiuno potrebbe aiutarmi. È vero? Come va fatta?

Gentile lettrice,

prima di tutto è bene chiarire che non si parla di vero digiuno, ma di restrizione calorica con una dieta che comprende alimenti in grado di “mimare” l’effetto del digiuno. Gli studi di cui probabilmente ha letto online riguardano sperimentazioni effettuate su modelli animali, cioè su topi, e su piccoli gruppi di pazienti con tumore della mammella in terapia ormonale o in chemioterapia.

Quello che hanno osservato i ricercatori è che una restrizione calorica controllata è potenzialmente in grado di migliorare la tolleranza ai farmaci (aiutano in pratica ad avere meno effetti collaterali) e, sembrerebbe, anche di ridurre la comparsa di resistenza e di potenziare gli effetti delle terapie. Si è vista, per esempio, una riduzione del rischio di iperplasia e di tumori dell’endometrio in chi è in terapia endocrina con tamoxifene. Ma attenzione: i vantaggi della dieta mima-digiuno sono stati osservati in gruppi piccoli di pazienti e devono quindi essere confermati dagli studi in corso su un numero maggiore di donne.

Sicuramente è stata osservata una riduzione della glicemia, del fattore di crescita IGF 1, un ormone il cui livello è associato a un maggior rischio di ammalarsi di cancro al seno, dell’ormone che regola la sazietà e di altri parametri che incidono sulla crescita cellulare. In chi ha associato la dieta a un’attività fisica moderata, inoltre, è stato osservato osservato un miglioramento della composizione corporea, con la diminuzione del grasso viscerale, che aumenta il rischio di tumore, e l’aumento della massa magra. Questo può instaurare un circolo virtuoso, perché la maggior quantità di massa muscolare diminuisce la quota di ormoni prodotti dal tessuto adiposo, che è un fattore di rischio sia per il tumore al seno sia per il tumore dell’endometrio, soprattutto nelle donne in post-menopausa.

Attenzione: non è una dieta che si può fare a casa da sole, soprattutto se si è in cura. Se è interessata a seguire una restrizione calorica, è importante che ne parli con il suo oncologo che non solo potrà seguirla insieme a un nutrizionista, ma che le potrà anche indicare dove sono attivi gli studi aperti in Italia.

Ormai è chiaro che l’alimentazione ha un ruolo molto più grande di quanto non si pensasse anni fa nella comparsa del tumore al seno, nella probabilità di recidive e, pensiamo, anche nella risposta ai trattamenti. Lo stesso vale per l’attività fisica moderata, che in generale è indicata in chi ha un tumore al seno. L’altro messaggio importante è che la terapia va seguita sempre: dieta e attività fisica aiutano, ma non sostituiscono i farmaci in nessun caso.

Andrea Sagona, Chirurgia senologica – Breast Unit – Humanitas Cancer Center