Ecco cosa bisogna sapere se il cane è ammalato e vogliamo dargli un po’ di riso da mangiare, tutti i consigli degli esperti.

Il riso è il cibo più consumato al mondo e se ne cibano miliardi di persone ogni giorno. Questo dipende dal fatto che è economico ed ha dei benefici per il nostro organismo. Spesso pensiamo che quello che fa bene a noi fa bene anche ai nostri animali domestici. Non è sempre così.

Se il cane è ammalato posso dargli il riso? Questa è una domanda che ricorre spesso nei proprietari di cani perché sanno che quando siamo ammalati noi il riso ci farà bene. Bisogna fare attenzione, però, e rifarsi al parere degli esperti.

Se si dà al cane del cibo che non riesce a digerire o tossico faremo un grave danno alla sua salute. Non bisogna mai sottovalutare questo aspetto e conoscere bene quali alimenti può mangiare il nostro compagno pelosetto e quali no.

Il cane è ammalato: posso dargli il riso? Cosa devi sapere

Il riso è un alimento che proviene da diverse piante, se ne produce in tutto il mondo e, come abbiamo detto, è il cibo più consumato sul pianeta. I suoi benefici sono molti per il nostro organismo.

Contiene carboidrati, quindi, è un’ottima fonte di energia, è digeribile e aiuta l’intestino nella sua corretta funzionalità. È poco grasso e aiuta a mantenere l’equilibrio del colesterolo nel sangue. Inoltre, contiene sali minerali preziosi. Anche per il cane è così? La risposta è sì.

Anche i cani possono mangiare il riso e avranno gli stessi benefici che potremmo avere noi. Quindi, è un alimento che va bene per loro anche e soprattutto se sono ammalati. Naturalmente, bisogna consultare un esperto prima di inserirlo nella sua dieta per avere le quantità giuste e il giusto modo di cucinarlo.

Ricetta bonus

Un piccolo suggerimento per una ricetta salutare è questo. Gli ingredienti sono:

riso 100 g

carne di pollo 200 g

carote

uovo

Dopo aver lavato tutto accuratamente, tagliate a pezzettini (anche a cubetti) il pollo e le carote e fate rosolare in padella. Nel frattempo, preparare il riso ma non deve essere troppo cotto. Nella ciotola mettete il riso pronto, il pollo e le carote e poi aggiungete l’uovo sbattuto al piatto. Il cane lo adorerà e sarà un toccasana per lui.

Cibi da considerare oppure no per il cane

Alcuni cibi sono ottimi per lui, mentre altri potrebbero farlo stare molto male.

Vanno bene, ad esempio, le carote, gli spinaci, lattuga, carne, pesce e frutta. La frutta più indicata per Fido è la banana, la mela, la pera e il melone. Ci sono tanti modi per fargli mangiare questo cibo con alcune preparazioni particolari. Per lui sarà un’importante fonte di energia, vitamine e sali minerali.

Attenzione, però, ad altri alimenti che noi mangiamo tranquillamente che per lui sono tossici. Ci riferiamo al cioccolato e a tutti gli alimenti che contengono caffeina. Mai dare le ciliegie, gli agrumi, le pesche e l’uva passa.

L’intossicazione nel cane può essere molto grave. Lui non sa che cosa gli fa bene e che cosa gli fa male, quindi, dobbiamo essere noi a saperlo e a comportarci di conseguenza. Al minimo segnale di disagio, si deve chiamare immediatamente il veterinario.