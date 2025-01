Possibilità di Carriera in Serie A

Giovanni Floris ha recentemente conseguito il patentino da allenatore Uefa B, un traguardo che gli permette di allenare squadre fino alla serie D maschile e di assumere il ruolo di collaboratore tecnico in Serie A. Questo nuovo percorso rappresenta per lui il coronamento di un sogno, poiché ha sempre desiderato intraprendere una carriera da allenatore dopo la sua esperienza nel giornalismo. Floris, noto conduttore di Dimartedì, si è distinto tra i candidati che hanno superato gli esami richiesti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), come confermato nel documento ufficiale firmato da Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico.

Oltre alla possibilità di allenare in diversi campionati maschili, il patentino Uefa B concede a Floris l’accesso ad allenamenti di squadre femminili e giovanili. La sua aspirazione non si limita solo al calcio maschile: egli spera di dirigere anche una squadra di Serie B nel futsal. L’interesse di Floris per il calcio è ben noto, essendo un tifoso appassionato della Roma. La sua preparazione per ottenere il patentino non è stata priva di difficoltà, dato che era necessario un tesseramento alla Figc, il quale è stato concesso in via eccezionale grazie al riconoscimento ottenuto con il suo libro “La prima regola degli Shardana”.

Fin da molto prima, Floris aveva dichiarato il suo desiderio di allenare, anche accennando all’idea di aprire una trattoria una volta ritiratosi dal giornalismo. La voglia di mettere in pratica la sua passione per il calcio lo ha motivato a perseguire questa nuova carriera. La notizia del suo patentino ha suscitato interesse nel mondo sportivo, dando il via a speculazioni sulla possibilità di un suo ingresso in ruoli importanti nelle squadre del massimo campionato italiano.

In conclusione, Giovanni Floris si prepara a lasciare il suo ruolo di giornalista per intraprendere un percorso nel calcio, un sogno che sta per realizzarsi grazie ai suoi recenti successi nel conseguimento del patentino di allenatore.