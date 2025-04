Possibili disagi previsti per mercoledì 23

Sciopero dei treni previsto tra l’11 e il 12 aprile, con un’astensione dal lavoro del personale del gruppo Fs, Italo e Trenord della durata di 24 ore, causando disagi per i viaggiatori. Anche il 23 aprile un altro sciopero coinvolgerà i lavoratori del gruppo La Gardenia, responsabile degli appalti ferroviari Rfi, creando ulteriori problemi. Nella stessa settimana si verificheranno disagi anche per il trasporto aereo, con uno sciopero mercoledì 9 aprile, dalle 12 alle 16, che coinvolgerà assistenti di volo e personale di terra.

L’agitazione dei treni inizierà alle ore 3 di venerdì 11 aprile e terminerà alle ore 2 di sabato 12 aprile. La protesta interesserà non solo i dipendenti delle compagnie ferroviarie, ma anche il personale della rete ferroviaria, con potenziali effetti sulla gestione delle infrastrutture. Questo impatterà sia sui passeggeri sia sul trasporto merci su rotaia.

Trenitalia garantirà alcuni treni durante lo sciopero, come stabilito dalla Legge 146/1990. I treni già in viaggio all’inizio della protesta giungeranno a destinazione, se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Esistono fasce orarie di garanzia per i treni regionali.

Trenitalia ha anche introdotto il servizio Smart Refund per il rimborso dei biglietti in caso di sciopero o ritardo, rendendo il processo più semplice e automatico. Questo è valido per i ritardi superiori a un’ora a partire dal 1° gennaio 2025. In caso di ritardi specifici, si prevede un indennizzo del 25% o 50% del prezzo del biglietto.