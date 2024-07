possibile scaletta del concerto a Milano 2024

Un viaggio musicale tra i più grandi successi di Taylor Swift.

In un mondo dove la musica pop è spesso segnata dall’evoluzione e dal cambiamento, pochi artisti hanno saputo ridefinire i confini del proprio genere con la determinazione e il carisma di Taylor Swift. L’annuncio del suo tour a Milano previsto per il 13 e 14 luglio 2024 ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i fan italiani, ansiosi di assistere alla magia delle sue esibizioni dal vivo. Gli ammiratori della cantautrice americana potranno aspettarsi una scaletta che attraversa l’intera carriera dell’artista, con un’attenzione particolare alle diverse sfaccettature della sua evoluzione musicale.

Ecco una panoramica dettagliata dell’ipotetica scaletta

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

You Belong With Me

Love Story

RED

Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Speak Now

Enchanted

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Female Rage: The Musical

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Taylor Swift

Sorprese sul palco

Oltre alla ricca scaletta annunciata, i concerti di Taylor Swift sono celebri per le sorprese e le performance inaspettate. Un aspetto che rende ogni suo show una esperienza unica e imperdibile, specialmente con la speculazione sui brani “sorpresa” che verranno eseguiti dal vivo.

La tappa milanese del 2024 si preannuncia quindi come un evento eccezionale, che offrirà una panoramica completa del percorso artistico di Taylor Swift. La diversità della scaletta sottolinea non solo l’eclettismo della sua musica ma anche la profondità delle sue capacità narrative, promettendo una serata di puro intrattenimento e emozioni per i fan italiani e non solo.