possibile duetto nel nuovo album

Emma e Francesca Michielin tornano a cantare insieme per una collaborazione all’interno del nuovo album dell’artista salentina.

Tempo di spoiler per Emma Marrone, che riparte da Francesca Michielin nel suo nuovo progetto discografico. Volta pagina l’artista salentina, dopo aver vissuto il periodo più difficile della sua vita a causa della scomparsa del suo amato padre, e prova a rimettere in moto la sua carriera. In un intervento all’interno di un podcast, ha così deciso di parlare finalmente del suo nuovo album, dando una piccola anticipazione di quello che ci sarà.

Emma Marrone riparte da Francesca Michielin

Il riavvicinamento tra Emma e Francesca è avvenuto in questo 2022, consolidato nella partecipazione al Festival di Sanremo, kermesse in cui Michielin ha fatto il suo esordio come direttrice d’orchestra. Le due hanno anche avuto modo di cantare insieme nella serata delle cover, reinterpretando Baby One More Time di Britney Spears.

Francesca Michielin

Un’amicizia e un’intesa che non è certo finita al Festival e che continuerà anche all’interno del suo nuovo album, come confermato dalla Brown nel podcast Maschiacci condotto proprio dalla presentatrice di X Factor: “Cerca di trovare uno slot libero che dobbiamo fare le session per il disco“.

Ci sarà un duetto fra Francesca Michielin ed Emma?

Le due hanno scelto di non dire di più, lasciando quindi un certo mistero sulla natura della loro collaborazione. Non sappiamo quindi se l’artista di Bassano sarà protagonista di un duetto con la cantante salentina o se magari figurerà solo come autrice. Una cosa però è certa: nell’album ci sarà anche lei.

Non resta che aspettare ancora qualche mese per poter ascoltare quello che sarà il seguito, metaforicamente parlando, di Fortuna, l’ultimo disco fin qui di Emma, datato 2019. Nel 2021 la stessa Brown aveva invece celebrato la sua carriera pubblicando Best of Me, la sua prima raccolta.