Possibile annullare le elezioni ma è extrema ratio, il rapporto del Consiglio d’Europa

L’attacco del vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance alla decisione n. 32 della Corte costituzionale rumena, che ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre 2024, è al centro dell’attenzione, così come le affermazioni di un ex funzionario Ue sulla possibilità di un annullamento in Germania, in vista del rinnovo del Bundestag. La Commissione di Venezia ha risposto a una richiesta del Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa riguardo alle condizioni per l’invalidamento delle elezioni. Nel “rapporto urgente” pubblicato il 27 gennaio, si afferma che una Corte costituzionale può annullare le elezioni solo in circostanze eccezionali e se sono rispettate specifiche condizioni. La necessità di garantire la libera espressione dell’opinione del popolo e la fiducia degli elettori nella legittimità delle elezioni sono temi centrali. L’annullamento dei risultati può avvenire solo se si verifica un danno genuino sull’esito elettorale e le violazioni possono derivare da vari attori, compresi media e influenze esterne come le ong. Si sottolinea anche l’importanza dell’intelligenza artificiale nella campagna elettorale e la necessità di regolamentazioni riguardo alla disinformazione. La Commissione raccomanda che le decisioni di annullare il voto siano adottate dall’organo elettorale più alto, con possibilità di revisione dalla Corte costituzionale, e che il processo di decisione sia trasparente e motivato. Inoltre, si suggerisce di garantire il diritto degli attori elettorali di contestare i risultati basati su violazioni e di regolamentare l’impatto delle campagne online e della pubblicità politica.