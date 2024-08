possiamo produrre carburante usando semplicemente il latte

Sembra incredibile, ma è proprio così: il latte, che non per forza è di colore bianco, potrebbe diventare la chiave per un futuro più sostenibile. Grazie all’intuizione di un’azienda canadese, la Dairy Distillery, la bevanda per antonomasia dei bambini è trasformabile in carburante per gli aerei.

Ma come è possibile? Il segreto sta nel permeato di latte, un sottoprodotto della lavorazione dei latticini spesso considerato uno scarto. Questo liquido, ricco di lattosio, viene solitamente gettato via o utilizzato per l’alimentazione animale. Tuttavia, i ricercatori della Dairy Distillery hanno scoperto che, grazie all’uso di un lievito naturale, è possibile convertirlo in alcol, aprendo così le porte a un mondo di possibilità.

L’aziend ha già dimostrato il potenziale di questa tecnologia, producendo una vodka a zero emissioni di carbonio chiamata “Vodkow”. Ma non si sono fermati qui: in collaborazione con la Michigan Milk Producers Association (MMPA), la Dairy Distillery ha in programma la costruzione di un impianto da 83.000 ettolitri dedicato esclusivamente alla conversione del permeato di latte in alcol.

Una volta a regime, questa struttura permetterà l’incredibile: qualora miscelato con il carburante per il trasporto, questo alcol consentirà di compensare ben 14.500 tonnellate di carbonio all’anno, offrendo una valida alternativa sostenibile per l’aviazione.

Certo, l’idea di fare il pieno al proprio aereo con un derivato del latte può far sorridere, ma i vantaggi per l’ambiente sono tutt’altro che uno scherzo. Se questo approccio si dimostrerà efficace su larga scala, potrebbe rappresentare una svolta significativa nel settore dei trasporti, contribuendo a ridurre l’impatto del traffico aereo sul clima e aprendo la strada a un’era di viaggi più eco-friendly.

Anche se un problema rimane: l’inquinamento generato dalle vacche da latte, imprescindibili per questo piano.